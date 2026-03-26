Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 марта 2026 в 12:47

Инфекционист раскрыл, как вовремя распознать клещевой энцефалит

Инфекционист Вознесенский: клещевой энцефалит может вызвать судороги

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Клещевой энцефалит может вызвать судороги, нарушение сознания, речи и функций отдельных мышц, предупредил инфекционист Сергей Вознесенский. По его словам, переданным 360.ru, у заболевшего также могут наблюдаться подергивания глазных яблок и даже паралич.

Если вдруг возникает выраженная головная боль и неврологические симптомы, нужно незамедлительно обратиться за специализированной помощью, пока энцефалит не привел к отеку головного мозга, от которого человек может умереть, — призвал Вознесенский.

Он добавил, что вероятность летального исхода от энцефалита зависит от формы заболевания и территории, на которой произошло заражение. Тяжелее всего эту болезнь переносят люди на Дальнем Востоке — там смертельный риск достигает 40%.

Ранее биолог Антонина Обласова заявила, что первичный курс вакцинации от энцефалита состоит из двух доз. Она отметила, что после этого защита от вируса действует на протяжении года.

здоровье
клещи
заболевания
врачи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.