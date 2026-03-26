Инфекционист раскрыл, как вовремя распознать клещевой энцефалит

Клещевой энцефалит может вызвать судороги, нарушение сознания, речи и функций отдельных мышц, предупредил инфекционист Сергей Вознесенский. По его словам, переданным 360.ru, у заболевшего также могут наблюдаться подергивания глазных яблок и даже паралич.

Если вдруг возникает выраженная головная боль и неврологические симптомы, нужно незамедлительно обратиться за специализированной помощью, пока энцефалит не привел к отеку головного мозга, от которого человек может умереть, — призвал Вознесенский.

Он добавил, что вероятность летального исхода от энцефалита зависит от формы заболевания и территории, на которой произошло заражение. Тяжелее всего эту болезнь переносят люди на Дальнем Востоке — там смертельный риск достигает 40%.

Ранее биолог Антонина Обласова заявила, что первичный курс вакцинации от энцефалита состоит из двух доз. Она отметила, что после этого защита от вируса действует на протяжении года.