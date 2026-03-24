Врач рассказала о схемах вакцинации от клещевого энцефалита

Первичный курс вакцинации от энцефалита состоит из двух доз, рассказала «Радио 1» биолог и эксперт по вакцинопрофилактике Антонина Обласова. Она отметила, что после этого защита от вируса действует на протяжении года.

Если сезон уже на носу, интервал можно сократить вплоть до двух недель. Самый частый вопрос: нужно ли начинать вакцинацию заново, если пропустил очередную дозу? Если человек сделал первую дозу, а вторую не сделал, и прошло уже два года, — не нужно начинать заново, следует просто продолжить с того момента, где остановились. Вводим вторую дозу, и на ближайший год мы будем защищены, — рассказала Обласова.

Врач подчеркнула, что в эндемичных регионах вакцина должна предоставляться бесплатно в поликлиниках. По ее словам, через год можно сделать ревакцинацию.

Ранее Обласова рассказала, что клещевой энцефалит может поразить всю нервную систему и даже привести к летальному исходу. Она уточнила, что специфического лечения от этого вируса до сих пор нет.