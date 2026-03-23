Биолог напомнила о главной опасности клещевого энцефалита

Клещевой энцефалит может поразить всю нервную систему и даже привести к летальному исходу, заявила «Радио 1» биолог Антонина Обласова. Она уточнила, что специфического лечения от этого вируса до сих пор нет.

У многих инфекция проходит под маской простого ОРВИ, но у достаточно большого процента людей она может перейти на следующую фазу, когда вирус поражает нервную систему. Прогноз будет разный. У европейского подтипа все более или менее неплохо. Там несколько процентов людей попадают в ситуацию с потенциально летальным исходом. А на Дальнем Востоке, насколько я помню, до 30% жителей, — предупредила Обласова.

Она отметила, что в зоне риска — не только лесники и туристы, но и любой житель эндемичных территорий. Клещей можно принести домой на одежде или с собаками. Единственная надежная защита — вакцинация, однако она действует только против энцефалита. Той же прививки от болезни Лайма — боррелиоза не существует, заключила врач.

Ранее терапевт Дмитрий Карпенко заявил, что уксус и чеснок не спасут от укусов клещей. Он отметил, что неприятные для человека запахи не отпугивают этих членистоногих.