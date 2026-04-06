06 апреля 2026 в 02:20

Названы неочевидные причины частой головной боли

Психосоматолог Вершинина: голова чаще всего болит у перфекционистов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Голова чаще всего болит у перфекционистов, заявила NEWS.ru психосоматолог, специалист по ментальному здоровью Елена Вершинина. По ее словам, такая боль возникает не случайно, а является следствием длительного внутреннего напряжения, которое со временем накапливается.

Почему происходят частые головные боли? Если рассматривать их с точки зрения психосоматики, то так выглядит результат длительного психологического напряжения. Обычно мигрени сопровождают перфекционистов и людей, склонных к самокритике из-за привычки постоянно перенапрягать мозг, — сказала Вершинина.

Ранее терапевт Анастасия Лозикова заявила, что употребление орехов, индейки, рыбы и молочных продуктов позволит справиться с депрессивным состоянием. По ее словам, повысить себе настроение можно также с помощью зеленых овощей, авокадо и темного шоколада.

Невролог Анна Копцева ранее заявила, что повышение артериального давления выше отметки 135 на 85 миллиметров ртутного столба является тревожным сигналом, который значительно увеличивает риск развития инсульта. По ее словам, опасность гипертонии заключается в том, что она способна долгое время протекать бессимптомно.

Здоровье
болезни
заболевания
россияне
Дмитрий Бугров
Дмитрий Новиков
