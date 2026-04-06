Названы неочевидные причины частой головной боли

Голова чаще всего болит у перфекционистов, заявила NEWS.ru психосоматолог, специалист по ментальному здоровью Елена Вершинина. По ее словам, такая боль возникает не случайно, а является следствием длительного внутреннего напряжения, которое со временем накапливается.

Почему происходят частые головные боли? Если рассматривать их с точки зрения психосоматики, то так выглядит результат длительного психологического напряжения. Обычно мигрени сопровождают перфекционистов и людей, склонных к самокритике из-за привычки постоянно перенапрягать мозг, — сказала Вершинина.

