31 марта 2026 в 15:29

Терапевт назвала лучшие продукты для борьбы с депрессивным состоянием

Употребление орехов, индейки, рыбы и молочных продуктов позволит справиться с депрессивным состоянием, рассказала в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» терапевт Анастасия Лозикова. По ее словам, повысить себе настроение можно также с помощью зеленых овощей, авокадо и темного шоколада.

Рыба, орехи, молочные продукты, индейка, зеленые овощи, мясо, авокадо и темный шоколад могут способствовать улучшению настроения и поддерживать нервную систему. Также антидепрессантами могут служить фрукты и овощи, богатые антиоксидантами, которые помогают бороться с окислительным стрессом, — отметила Лозикова.

По ее словам, для нормального состояния важен баланс работы и отдыха. Умеренный труд полезен: он активизирует мозг и поднимает настроение благодаря серотонину и эндорфинам. Отдых же необходим для восстановления. Недостаток сна и постоянное напряжение могут усилить депрессию, предупредила врач.

Ранее психиатр Василий Шуров порекомендовал для улучшения психологического состояния и борьбы с весенней депрессией наладить режим дня: больше отдыхать, ложиться спать до полуночи и правильно питаться. По его словам, также следует отказаться от алкоголя и никотина.

