23 марта 2026 в 17:24

Психиатр Шуров дал советы, как справиться с весенней депрессией

Психиатр Шуров: справиться с весенней депрессией помогут отдых и полноценная еда

Чтобы улучшить психологическое самочувствие и справиться с весенней депрессией, стоит наладить режим дня: больше отдыхать, ложиться спать до полуночи, правильно питаться, рассказал NEWS.ru психиатр Василий Шуров. По его словам, также стоит отказаться от алкоголя, никотина и «другого допинга». При этом, уточнил он, стоит ввести в свою жизнь умеренные физические нагрузки.

Стоит больше отдыхать, ложиться спать до полуночи, правильно питаться. Если человек хватался за тот или иной допинг или много употреблял алкоголя, от этого надо избавляться. Никотин, как известно, тоже здоровья не прибавляет. Важны физические нагрузки. Зачастую достаточно прогулок, — сказал Шуров.

Также психиатр посоветовал потреблять больше позитивного контента и «выключить все тревожные новости, которые усиливают хронический стресс».

Ранее врач-невролог Анна Копцева посоветовала для борьбы с бессонницей ограничить использование гаджетов в вечерние часы. По ее словам, синий спектр подавляет выработку гормона мелатонина, который как раз регулирует цикл сна и бодрствования. Она отметила, что у 10–15% взрослого населения нарушения сна становятся хроническими.

Михаил Прибыловский
