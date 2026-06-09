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09 июня 2026 в 14:12

Психиатр объяснил, почему появилось много лжепсихологов

Психиатр Федорович: клиенты редко спрашивают лицензии у психологов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В России появилось много лжепсихологов, потому что клиенты редко интересуются их лицензиями, считает врач-психотерапевт Александр Федорович. В разговоре с «Радио 1» специалист подчеркнул, что за всю его практику ни один посетитель ни разу не спросил его диплом. Он обратил внимание, что многие психологи могут специально вешать в кабинете различные сертификаты, многие из которых даже не имеют отношения к реальности.

Я в психиатрии и психотерапии уже примерно 40 лет. За это время ни один из моих посетителей ни разу не спросил у меня ни диплом, ни сертификат, ни квалификацию. И это не потому, что я так хорошо устроился — у меня все эти бумаги есть, а потому что для обычного человека читать это сложно. Открываешь интернет, набираешь этого психолога — там вся стена увешана непонятными бумажками с цветными картинками, буквами на иностранных языках. Я думаю, что из них реальных не больше четверти. Для человека выбор крайне сложен, — пояснил Федорович.

Ранее финансист, основатель семейного офиса D1 Capital Данила Ладнюк рассказал, что у надежного брокера должны быть лицензия Центрального банка и высокий рейтинг. По его словам, также важно учитывать удобство приложения, в том числе наличие чата поддержки.

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