Долги россиян достигли исторического максимума На 1 января 2026 года кредиты и займы россиян впервые достигли 45 трлн рублей

Кредиты и займы россиян впервые достигли 45 трлн рублей, передает РИА Новости со ссылкой на данные Банка России. За первый квартал 2026 года портфель увеличился на 2,2% или почти 1 трлн рублей.

Отмечается, что почти половину общего объема составили ипотечные кредиты, а почти треть пришлась на потребительские займы. Остальная часть задолженности россиян распределилась между автокредитами, процентами по займам и другими видами долгов.

Ранее сенатор от КПРФ Айрат Гибатдинов заявил, что в России следует полностью запретить работу микрофинансовых организаций. По его словам, высокие процентные ставки загоняют людей в долговую яму, откуда им крайне трудно выбраться.

До этого депутат Госдумы от КПРФ Георгий Камнев предложил запретить онлайн-оформление кредитных карт в России. По его мнению, это поможет сократить количество долгов среди граждан. Также парламентарий считает необходимым установить лимиты на другие банковские продукты, доступные через интернет.

Кроме того, экономист Владимир Григорьев выразил мнение, что рефинансирование долгов МФК через банки вряд ли станет популярным. Именно так он прокомментировал предложение депутата Госдумы Бориса Чернышова и отметил, что сама идея неплохая, но воспользоваться ею сможет лишь незначительная часть заемщиков.