Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 марта 2026 в 05:20

В Совфеде предложили самый эффективный метод борьбы с МФО

Сенатор от КПРФ Гибатдинов призвал полностью запретить деятельность МФО

Айрат Гибатдинов Айрат Гибатдинов Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

В России следует полностью запретить работу микрофинансовых организаций, заявил NEWS.ru сенатор от КПРФ Айрат Гибатдинов. По его словам, высокие процентные ставки загоняют людей в долговую яму, откуда им крайне трудно выбраться.

Микрофинансовые организации для миллионов россиян с низкими доходами превратились в одну из самых серьезных финансовых угроз. Под обещанием «мгновенного решения» бытовых проблем скрывается реальный риск попасть в долговую кабалу, из которой выбраться почти невозможно. КПРФ предлагала снизить максимальную ставку до 0,1% в день и уменьшить предельный размер займа для физлиц с 1 млн до 100 тыс. рублей. Такая мера могла бы заметно снизить риски для заемщиков. Однако для самих МФО это неприемлемо: при таких условиях их бизнес-модель перестает быть прибыльной. Поэтому самым логичным решением остается полная отмена деятельности подобных организаций, — высказался Гибатдинов.

Он подчеркнул, что граждане обращаются в МФО за займами в размере 10–15 тыс. рублей для покрытия расходов на питание или проезд, но уже через месяц оказываются должны в несколько раз больше. По словам Гибатдинова, наиболее дорогостоящие кредиты переоформляются в новые, приводя к лавинообразному росту задолженности. Затем, подчеркнул сенатор, начинаются звонки от коллекторов, угрозы и ухудшение кредитной истории.

Нередко в МФО идут те люди, которые находятся под влиянием мошенников. Однако главная проблема — запредельные процентные ставки. С учетом комиссий, штрафов и пролонгаций реальная переплата легко доходит до 500% годовых. Для сравнения: обычный банковский потребкредит стоит 20–30% годовых. В 2025 году коллекторы скупили рекордный за последние три года объем просроченных микрозаймов — 113,4 млрд рублей (рост на 27% к 2024 году). За этими цифрами — реальные человеческие трагедии, — заключил Гибатдинов.

Ранее депутат Госдумы от КПРФ Георгий Камнев предложил запретить онлайн-оформление кредитных карт в России. По его мнению, это поможет сократить количество долгов среди граждан. Также парламентарий считает необходимым установить лимиты на другие банковские продукты, доступные через интернет.

Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.