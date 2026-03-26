В Совфеде предложили самый эффективный метод борьбы с МФО

В России следует полностью запретить работу микрофинансовых организаций, заявил NEWS.ru сенатор от КПРФ Айрат Гибатдинов. По его словам, высокие процентные ставки загоняют людей в долговую яму, откуда им крайне трудно выбраться.

Микрофинансовые организации для миллионов россиян с низкими доходами превратились в одну из самых серьезных финансовых угроз. Под обещанием «мгновенного решения» бытовых проблем скрывается реальный риск попасть в долговую кабалу, из которой выбраться почти невозможно. КПРФ предлагала снизить максимальную ставку до 0,1% в день и уменьшить предельный размер займа для физлиц с 1 млн до 100 тыс. рублей. Такая мера могла бы заметно снизить риски для заемщиков. Однако для самих МФО это неприемлемо: при таких условиях их бизнес-модель перестает быть прибыльной. Поэтому самым логичным решением остается полная отмена деятельности подобных организаций, — высказался Гибатдинов.

Он подчеркнул, что граждане обращаются в МФО за займами в размере 10–15 тыс. рублей для покрытия расходов на питание или проезд, но уже через месяц оказываются должны в несколько раз больше. По словам Гибатдинова, наиболее дорогостоящие кредиты переоформляются в новые, приводя к лавинообразному росту задолженности. Затем, подчеркнул сенатор, начинаются звонки от коллекторов, угрозы и ухудшение кредитной истории.

Нередко в МФО идут те люди, которые находятся под влиянием мошенников. Однако главная проблема — запредельные процентные ставки. С учетом комиссий, штрафов и пролонгаций реальная переплата легко доходит до 500% годовых. Для сравнения: обычный банковский потребкредит стоит 20–30% годовых. В 2025 году коллекторы скупили рекордный за последние три года объем просроченных микрозаймов — 113,4 млрд рублей (рост на 27% к 2024 году). За этими цифрами — реальные человеческие трагедии, — заключил Гибатдинов.

Ранее депутат Госдумы от КПРФ Георгий Камнев предложил запретить онлайн-оформление кредитных карт в России. По его мнению, это поможет сократить количество долгов среди граждан. Также парламентарий считает необходимым установить лимиты на другие банковские продукты, доступные через интернет.