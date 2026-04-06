Хирург назвал отличия пластики от «переделанного лица»

Главным критерием качественной пластической операции является естественность результата, при котором у человека сохраняются индивидуальные черты и отсутствует эффект «перетянутости», заявил NEWS.ru хирург, профессор Тигран Алексанян. По его словам, идеальная работа специалиста не должна быть заметна для окружающих.

С ростом интереса к пластическим операциям возникает вопрос: возможно ли отличить естественную пластику от искусственно измененного лица? Существуют несколько критериев. Главное — это естественность результата. Если после вмешательства у человека сохраняются его индивидуальные черты и он выглядит гармонично, то операция была выполнена качественно. Важно, чтобы изменения не были заметны для окружающих. Идеальный результат — это тот, когда никто не понимает, что была проведена операция. Например, круговая подтяжка лица должна быть выполнена таким образом, чтобы не возникало ощущения перетянутости, — сказал Алексанян.

Он отметил, что многие знаменитости, особенно из советского прошлого, стали жертвами неудачных вмешательств, получив явный эффект «перетянутости» вместо омоложения. Врач добавил, что настоящий специалист всегда учитывает индивидуальность пациента.

