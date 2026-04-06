06 апреля 2026 в 06:20

Хирург назвал отличия пластики от «переделанного лица»

Хирург Алексанян: эффект перетянутости отличает пластику от переделанного лица

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Главным критерием качественной пластической операции является естественность результата, при котором у человека сохраняются индивидуальные черты и отсутствует эффект «перетянутости», заявил NEWS.ru хирург, профессор Тигран Алексанян. По его словам, идеальная работа специалиста не должна быть заметна для окружающих.

С ростом интереса к пластическим операциям возникает вопрос: возможно ли отличить естественную пластику от искусственно измененного лица? Существуют несколько критериев. Главное — это естественность результата. Если после вмешательства у человека сохраняются его индивидуальные черты и он выглядит гармонично, то операция была выполнена качественно. Важно, чтобы изменения не были заметны для окружающих. Идеальный результат — это тот, когда никто не понимает, что была проведена операция. Например, круговая подтяжка лица должна быть выполнена таким образом, чтобы не возникало ощущения перетянутости, — сказал Алексанян.

Он отметил, что многие знаменитости, особенно из советского прошлого, стали жертвами неудачных вмешательств, получив явный эффект «перетянутости» вместо омоложения. Врач добавил, что настоящий специалист всегда учитывает индивидуальность пациента.

Ранее косметолог Людмила Елисавецкая заявила, что массаж сухой щеткой может травмировать капилляры. По ее словам, в погоне за быстрым избавлением от отеков многие переходят грань, забывая, что главные принципы лимфодренажа — это мягкость, ритмичность и строгая направленность движений.

Здоровье
врачи
хирурги
пластические операции
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
Семья и жизнь

Общество

Общество

