Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 марта 2026 в 06:30

«Между нормой и травмой»: косметолог предупредила о рисках лимфодренажа

Косметолог Елиcавецкая: массаж сухой щеткой может травмировать капилляры

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Массаж сухой щеткой может травмировать капилляры, заявила NEWS.ru косметолог Людмила Елисавецкая. По ее словам, в погоне за быстрым избавлением от отеков многие переходят грань, забывая, что главные принципы лимфодренажа — это мягкость, ритмичность и строгая направленность движений.

Лимфодренажные массажи — мощный инструмент для борьбы с отеками, но только когда они выполняются правильно — мягко, ритмично и направленно. В погоне за легкостью многие переходят грань, превращая полезную процедуру в травму. В настоящее время популярен тренд на сухой массаж щеткой. Техника действительно работает, но только при условии, что движения идут строго снизу вверх, а давление легкое, без фанатизма. Когда же щеткой начинают тереть круговыми движениями с нажимом, происходит микротравматизация капилляров. Результат — сосудистые звездочки, которые потом сложно убрать даже лазером. В худшем случае — кровоточащие ссадины и нарушение барьерной функции кожи, — пояснила Елисавецкая.

Она добавила, что особую опасность представляют инструменты, изначально созданные для профессионалов. По ее словам, жесткие перчатки с силиконовыми шипами, вакуумные банки и массажные роллеры в неумелых руках часто приводят к плачевным последствиям.

Перчатки с силиконовыми шипами, вакуумные банки и роллеры созданы для профессионалов, которые чувствуют границу между нормой и травмой. Домашнее использование часто заканчивается гематомами. Синяк — это разрыв сосуда. При регулярных травмах в подкожно-жировой клетчатке разрастается фиброзная ткань, что ухудшает лимфоток и делает кожу бугристой, — резюмировала Елисавецкая.

Ранее пластический хирург Зухра Балакеримова заявила, что липосакция способна лишь облегчить борьбу с целлюлитом, но не является окончательным решением проблемы. По ее словам, для достижения максимального результата процедуру следует сочетать с мезотерапией и массажами.

массажи
красота
советы
косметологи
Дмитрий Бугров
Наталья Наволоцкая
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.