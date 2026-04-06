Названа самая подешевевшая рыба в России Пикша стала самой подешевевшей рыбой в России за первый квартал 2026 года

Пикша стала самой подешевевшей рыбой в российском опте в 2026 году, сообщил РИА Новости президент ВАРПЭ Герман Зверев. С начала года оптовые цены снизились на 5,4%, а за год — на 17,5%, до 350 рублей за килограмм.

По данным на 30 марта, оптовые цены на пикшу в регионе вылова с начала года снизились на 5,4%, сделав эту популярную на российском рынке рыбу самой подешевевшей в российском опте в первом квартале. За год цена снизилась еще больше — на 17,5%, до 350 рублей за килограмм, — рассказал Зверев.

Эксперт отметил, что в условиях растущих уловов российские рыбаки смогут добыть около 67 тысяч тонн пикши в 2026 году. При этом розничные цены на мороженую пикшу в ЦФО варьируются от 500 до 900 рублей за килограмм в зависимости от точки продажи и производителя.

Ранее исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин рассказал, что цены на сельдь и треску в 2026 году не снизятся. По его словам, эти виды рыб в прошлом году оказались лидерами по снижению цен. Торговый эксперт подчеркнул, что розничная наценка в магазинах составляет около 20%.