Кармашки из тостового хлеба со шпротами: праздничная закуска за 20 минут. Эти хрустящие хлебные стаканчики со шпротами — наша обязательная новогодняя традиция. Они исчезают со стола первыми, ведь сочетание тостового хлеба, пикантной сырной начинки и ароматных шпрот — это беспроигрышный вариант для праздника.

Для приготовления вам понадобится: мягкий тостовый хлеб (8–10 ломтиков), 1 банка шпрот в масле (около 100 г), 150 г твердого сыра, 1-2 зубчика чеснока, 2-3 ст. ложки майонеза, несколько листьев салата (айсберг или романо) и 2-3 маринованных огурца.

Каждый ломтик тостового хлеба разделите ножом на две равные половинки от одного угла к другому, чтобы получились треугольники. Аккуратно раскатайте каждую половинку скалкой, чтобы хлеб стал тоньше и пластичнее. Сверните раскатанный хлеб в конверт, соединив края внахлест, и скрепите «шов» зубочисткой. Выложите «кулечки» на противень и запекайте в разогретой до 180 °C духовке 5–7 минут до легкой золотистости. Приготовьте начинку. Сыр натрите на мелкой терке, чеснок пропустите через пресс. Смешайте сыр, чеснок и майонез до однородной кремообразной консистенции. На небольшой лист салата (по размеру лодочки) нанесите ложку сырной начинки. Сверху выложите одну шпроту и тонкий ломтик маринованного огурца. Аккуратно сверните салатный лист с начинкой в неплотный рулетик и поместите его в остывшую хлебную лодочку.

