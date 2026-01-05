Атака США на Венесуэлу
Винегрет — это скучно. Познакомьтесь с салатом «Гранатовый браслет 2.0» с говядиной и шампиньонами

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Если традиционный винегрет кажется вам слишком простым, а классический «Гранатовый браслет» хочется сделать более сытным и глубоким по вкусу, этот рецепт станет настоящим открытием. Обновлённая версия сочетает в себе сочную отварную говядину, ароматные обжаренные шампиньоны и яркую гранатовую заправку, которая идеально оттеняет мясные ноты. Это блюдо не только сохранило эффектный праздничный вид, но и приобрело совершенно новое, богатое звучание.

Для приготовления вам понадобится: 300 г отварной или запечённой говядины (вырезка), 250 г свежих шампиньонов, 2 средних отварных свёклы, 2 отварные моркови, 3–4 отварных картофелины, 1 крупная луковица, 2 зубчика чеснока, 1 спелый гранат, 4–5 ст. л. майонеза, 2 ст. л. гранатового соуса наршараб, соль, перец, растительное масло для жарки. Лук нарежьте кубиком и обжарьте до прозрачности, добавьте нарезанные пластинками шампиньоны и обжаривайте до готовности, в конце добавьте давленый чеснок. Говядину, свёклу, морковь и картофель натрите на крупной тёрке отдельно друг от друга. Для заправки смешайте майонез с наршарабом. На плоское блюдо поставьте в центр стакан и выкладывайте салат слоями вокруг него, слегка утрамбовывая: первый слой — картофель, затем грибы с луком, далее морковь, потом говядина и завершающий слой — свёкла. Каждый слой, кроме последнего, промазывайте гранатово-майонезной заправкой и подсаливайте по вкусу. Аккуратно уберите стакан, обильно смажьте верх и бока салата оставшейся заправкой и плотно обсыпьте зёрнами граната. Дайте салату пропитаться в холодильнике 2–3 часа перед подачей.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

