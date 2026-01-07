Атака США на Венесуэлу
Аппетитные мешочки — лаваш с крабовыми палочками и плавленым сыром. Изысканно, быстро и очень сочно

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Когда хочется удивить гостей изысканной, но невероятно простой в приготовлении закуской, этот рецепт станет идеальным выбором. Хрустящие, золотистые мешочки из тонкого лаваша скрывают внутри нежнейшую, сочную начинку с легким морским ароматом крабовых палочек и кремовой текстурой плавленого сыра. Это блюдо удачно сочетает в себе праздничный вид, насыщенный вкус и скорость приготовления, делая его настоящей палочкой-выручалочкой.

Для приготовления вам понадобится: 2 больших тонких лаваша, 200 г крабовых палочек, 2 плавленых сырка (или 150 г сливочного плавленого сыра), 3 ст. л. сметаны, пучок укропа, 1 яйцо для смазки, соль, черный перец по вкусу. Крабовые палочки мелко нарежьте или разберите на волокна. Сырки натрите на крупной терке. Смешайте палочки, сыр, сметану и мелко рубленный укроп, посолите и поперчите. Лаваш нарежьте на квадраты со стороной примерно 15 см. На центр каждого квадрата выложите столовую ложку начинки. Соберите края лаваша вверх, формируя мешочек, и плотно перевяжите его тонкой полоской, нарезанной из того же лаваша. Смажьте мешочки взбитым яйцом для румяной корочки. Выпекайте на противне, застеленном пергаментом, в разогретой до 200°C духовке 10–12 минут до золотистого цвета. Подавайте горячими, как самостоятельную закуску или с легким соусом на основе сметаны.

Проверено редакцией
