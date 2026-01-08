Секрет волшебного чая: режу яблоко тонкими дольками и сворачиваю в бутон. В горячей воде он «распускается»

Этот напиток — настоящее маленькое чудо. Из обычного яблока, нарезанного особым способом, вы создаете нежную розу, которая под воздействием кипятка медленно раскрывается в прозрачной чашке, как настоящий цветок. Это зрелище завораживает и превращает обычное чаепитие в эстетический ритуал.

Красное яблоко (1–2 шт.) тщательно мою. Разрезаю пополам и удаляю сердцевину с семенами. Каждую половинку кладу срезом вниз и нарезаю максимально тонкими поперечными дольками (толщиной 1–2 мм), чтобы на каждом лепестке была красная кожура по краю. Сразу сбрызгиваю дольки чайной ложкой лимонного сока и аккуратно перемешиваю. На столе раскладываю 6–8 долек в один ряд, чтобы они слегка перекрывали друг друга. Начиная с первой, аккуратно сворачиваю весь ряд в тугой рулет — это бутон будущей розы. Готовую розу осторожно переношу в высокий прозрачный стакан или кружку. Заливаю крутым кипятком. Добавляю по вкусу мед или сахар. Даю настояться 5–7 минут, наблюдая, как лепестки начинают медленно раскрываться. Напиток готов. Пью его теплым, можно есть и размягченные яблочные лепестки.

