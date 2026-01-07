Салат-ожерелье «Афродита» с креветками и ананасом — богатый вкус и роскошный вид без лишних хлопот

Этот салат — настоящее украшение праздничного стола, сочетающее в себе изысканный вид и гармоничный тропический вкус. Сочное мясо креветок, сладкая свежесть ананаса и нежная текстура авокадо создают легкую, но богатую вкусовую палитру. А его форма нарядного кольца делает блюдо визуальным центром застолья, при этом его приготовление не требует сложных кулинарных навыков и много времени.

Для приготовления вам понадобится: 300 г очищенных вареных креветок, 200 г консервированного ананаса (кусочками), спелое авокадо, 150 г отварного риса, 100 г майонеза или греческого йогурта, зелень укропа, соль по вкусу. Креветки, если крупные, разрежьте пополам. Авокадо очистите и нарежьте небольшими кубиками. Ананас обсушите от сиропа. В глубокой миске аккуратно смешайте креветки, ананас, авокадо и отварной рис. Заправьте майонезом или йогуртом, добавьте мелко рубленный укроп и соль, осторожно перемешайте. На плоское сервировочное блюдо установите в центр кольцо-форму (можно использовать разъемную форму для торта или самодельную из фольги). Выложите салатную массу в форму, равномерно распределите и аккуратно утрамбуйте. Аккуратно снимите форму. Украсьте салат-кольцо целыми креветками, дольками ананаса и веточками зелени. Дайте настояться в холодильнике 30–60 минут перед подачей.

