Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
08 января 2026 в 15:00

Вместо десятка бутербродов — закусочный торт «Оливье». Все любимые вкусы, но в виде шикарной слоеной закуски

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Зачем делать десяток одинаковых бутербродов, если можно подать знакомый и любимый вкус в новом, эффектном формате? Этот торт — гениальное переосмысление классического салата, где все привычные ингредиенты выложены изысканными слоями. Он сохраняет ту самую родную вкусовую гармонию, но выглядит как настоящее праздничное блюдо, экономя ваше время и силы на красивой подаче.

Для приготовления вам понадобится: 3 готовых тонких коржа (лаваш или блинчики), 300 г отварной курицы или докторской колбасы, 3 отварных яйца, 3 отварных картофелины, 2 отварных моркови, 1 свежий огурец, 1 банка зелёного горошка, 200 г майонеза, зелень для украшения. Все отварные и свежие компоненты (кроме горошка) натрите на крупной тёрке по отдельности. Корж-основу смажьте майонезом. Последовательно выкладывайте слои, слегка уплотняя и промазывая каждый майонезом: курица, яйца, картофель, горошек, морковь, огурец. Накройте вторым коржом, повторите слои в том же порядке и завершите третьим коржом. Густо обмажьте верх и бока торта майонезом. Украсьте зеленью, желтком и зёрнами горошка. Дайте торту хорошо пропитаться в холоде 6–8 часов.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

Проверено редакцией
Читайте также
Об этом советском чуде на кухне мечтала каждая хозяйка — был самый дорогой подарок: сегодня передают по наследству
Общество
Об этом советском чуде на кухне мечтала каждая хозяйка — был самый дорогой подарок: сегодня передают по наследству
Никаких больше магазинных паштетов. Готовлю торт «Бархатные слои» — изысканно, просто и очень благородно
Общество
Никаких больше магазинных паштетов. Готовлю торт «Бархатные слои» — изысканно, просто и очень благородно
Две ложки на таз — через 10 минут посеревшие вещи засияли как снег: ни капли отбеливателя
Общество
Две ложки на таз — через 10 минут посеревшие вещи засияли как снег: ни капли отбеливателя
Забудьте про сложные торты! Пеку шоколадный корж, а крем варю из манной каши с лимоном. Нежно, бюджетно, вкусно
Общество
Забудьте про сложные торты! Пеку шоколадный корж, а крем варю из манной каши с лимоном. Нежно, бюджетно, вкусно
Королева ленивых ужинов: пастушья запеканка — быстро, сытно и вкусно
Семья и жизнь
Королева ленивых ужинов: пастушья запеканка — быстро, сытно и вкусно
рецепты
кулинария
салаты
закуски
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сдвиг в Красноармейске и огромные потери ВСУ: новости СВО на вечер 8 января
«Закон джунглей»: захват Мадуро возмутил спикера парламента Турции
В чат ChatGPT стало проще консультироваться о здоровье
Застряли на диване? Пять простых способов победить новогоднюю лень
Раскрыто, что грозит Долиной за отказ добровольно освободить квартиру
Пьем и не пьянеем! Гид по идеальным закускам к любому алкоголю на праздники
«Ради наших детей»: Плющенко признался, на что пошел ради ученицы
Как похудеть быстро: готовим гороховый суп — много белка и клетчатки
«Все время хочу жрать»: невеста Лепса рассказала о проблемах со здоровьем
Москвич решил сменить профессию и попал на деньги
Дети от Учителя, расставание с Тройником, новый роман: как живет Пересильд
В Госдуме рассказали, какая категория россиян получит дополнительный отпуск
Раскрыты новые факты в деле о «беспаспортных» дронах для СВО
Пьяный мужчина сломал нос подростку в очереди на каток
Лось заблокировал проезд автомобилистам в Пензенской области и попал в кадр
«Осознанная бравада»: профайлер разгадал тайну танца Мадуро
Раскрыты детали переезда Ларисы Долиной из квартиры Лурье
В России задали неудобный вопрос сторонникам конфликта на Украине
В украинском городе объявили ЧС национального уровня
Пашинян: Ереван и Баку начали обмен списками товаров для возможной торговли
Дальше
Самое популярное
Рождественская роскошь: мясо по-французски без заморочек — рецепт классики
Семья и жизнь

Рождественская роскошь: мясо по-французски без заморочек — рецепт классики

Мировая закуска по-быстрому: гренки с яйцом и селедочкой — обалденно вкусно и просто
Общество

Мировая закуска по-быстрому: гренки с яйцом и селедочкой — обалденно вкусно и просто

Простое горячее из фарша для тех, кто любит вкусно поесть: стожки с грибами
Общество

Простое горячее из фарша для тех, кто любит вкусно поесть: стожки с грибами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.