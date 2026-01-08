Вместо десятка бутербродов — закусочный торт «Оливье». Все любимые вкусы, но в виде шикарной слоеной закуски

Зачем делать десяток одинаковых бутербродов, если можно подать знакомый и любимый вкус в новом, эффектном формате? Этот торт — гениальное переосмысление классического салата, где все привычные ингредиенты выложены изысканными слоями. Он сохраняет ту самую родную вкусовую гармонию, но выглядит как настоящее праздничное блюдо, экономя ваше время и силы на красивой подаче.

Для приготовления вам понадобится: 3 готовых тонких коржа (лаваш или блинчики), 300 г отварной курицы или докторской колбасы, 3 отварных яйца, 3 отварных картофелины, 2 отварных моркови, 1 свежий огурец, 1 банка зелёного горошка, 200 г майонеза, зелень для украшения. Все отварные и свежие компоненты (кроме горошка) натрите на крупной тёрке по отдельности. Корж-основу смажьте майонезом. Последовательно выкладывайте слои, слегка уплотняя и промазывая каждый майонезом: курица, яйца, картофель, горошек, морковь, огурец. Накройте вторым коржом, повторите слои в том же порядке и завершите третьим коржом. Густо обмажьте верх и бока торта майонезом. Украсьте зеленью, желтком и зёрнами горошка. Дайте торту хорошо пропитаться в холоде 6–8 часов.

