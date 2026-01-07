Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
07 января 2026 в 14:28

Неизвестный подорвал гранату во дворе дома в российском городе

В Подольске оцепили двор из-за подрыва гранаты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Двор в одном из домов на Юбилейной улице в подмосковном Подольске оцепили, предварительно, из-за подрыва гранаты, сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва». Очевидцы сообщают, что устройство в действие привел мужчина. На месте работают спецслужбы.

Telegram-канал «112» пишет, что при взрыве погиб мужчина. Силовики не выпускают и не впускают жильцов во двор. Информации о пострадавших пока нет. По информации Telegram-канала Baza, подорвавший гранату пытался поговорить с женой. Все обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в доме в свердловском городе Первоуральске произошел взрыв газа, который привел к пожару в трех квартирах. По предварительным данным, пострадал один человек. Пожарные спасли двух жильцов, еще пятеро эвакуировались самостоятельно.

До этого в Благовещенске ребенок лишился нескольких пальцев из-за детонации петарды. Мальчик нашел «бомбочку», оставшуюся после праздничных фейерверков. Она взорвалась, когда школьник поднял ее. Пострадавшего госпитализировали и провели операцию, но полностью спасти кисть не удалось.

подрывы
гранаты
Подольск
дворы
Подмосковье
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мужчины в России смогут получить дополнительный отпуск при одном условии
Стармер раскрыл, кто примет решение об отправке войск Британии на Украину
Обезумевший отчим утопил годовалого мальчика в ванной
Захарова: Рубио поздравил Лаврова с Рождеством
Дуров обратился к россиянам с неоднозначным рождественским поздравлением
Известный миллионер погиб при крушении вертолета под Пермью
Политолог оценил возможность российской поддержки в Иране
Самые популярные техники расхламления: как навести порядок в доме и в голове
Глава немецкой партии назвала главную угрозу для нацбезопасности Германии
Снежный дождь и тепло до 0? Погода в Москве на следующей неделе: чего ждать
Муж-итальянец умершей после увеличения ягодиц Бурцевой прервал молчание
В Россию вернулся забытый вирус, который продолжает убивать людей
Политолог ответил, начнут ли США военные действия после протестов в Иране
Появились кадры с погибшим подрывником гранаты в Подольске
Психолог объяснила, как грамотно поддержать ребенка перед экзаменами
Плоскогубцами вывернули ухо: тренер запытал брата жены под Рождество
Два человека погибли при падении частного вертолета в Пермском крае
Появились подробности подрыва гранаты в Подольске
Патриарх Кирилл призвал добиться консенсуса о духовной безопасности
Минус килограммы без диет: запеченный минтай с овощами для легкого ужина
Дальше
Самое популярное
Никаких больше драников и оладий. Моя любовь — ажурные лепешки-паутинки с чесноком и укропом. Вкуснятина за 5 минут
Общество

Никаких больше драников и оладий. Моя любовь — ажурные лепешки-паутинки с чесноком и укропом. Вкуснятина за 5 минут

Может ли Россия захватить своих врагов, как США — Мадуро? Отвечает «Альфа»
Россия

Может ли Россия захватить своих врагов, как США — Мадуро? Отвечает «Альфа»

Печеночные котлеты «Парочка» подаю даже на праздники: сочная начинка — и печень превращается в хит
Общество

Печеночные котлеты «Парочка» подаю даже на праздники: сочная начинка — и печень превращается в хит

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.