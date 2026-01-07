Неизвестный подорвал гранату во дворе дома в российском городе В Подольске оцепили двор из-за подрыва гранаты

Двор в одном из домов на Юбилейной улице в подмосковном Подольске оцепили, предварительно, из-за подрыва гранаты, сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва». Очевидцы сообщают, что устройство в действие привел мужчина. На месте работают спецслужбы.

Telegram-канал «112» пишет, что при взрыве погиб мужчина. Силовики не выпускают и не впускают жильцов во двор. Информации о пострадавших пока нет. По информации Telegram-канала Baza, подорвавший гранату пытался поговорить с женой. Все обстоятельства происшествия выясняются.

