Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
07 января 2026 в 14:40

Минус килограммы без диет: запеченный минтай с овощами для легкого ужина

Простой рецепт минтая: дешево и вкусно Простой рецепт минтая: дешево и вкусно Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

После застолий хочется простой и понятной еды, которая насыщает и не перегружает организм. Это блюдо готовится в духовке без масла, выглядит аппетитно и подходит даже для позднего ужина.

Возьмите 300 г филе белой рыбы — подойдут хек, минтай или треска — промойте и обсушите бумажным полотенцем. Нарежьте филе порционными кусками. Очистите 1 средний кабачок и нарежьте кружками толщиной около 5 мм. Добавьте 1 болгарский перец, нарезанный полосками, и 1 небольшую морковь, нарезанную тонкими ломтиками.

Переложите овощи и рыбу в форму для запекания. Посолите по вкусу, добавьте щепотку черного молотого перца и паприки. Полейте соком половины лимона и добавьте 1 ст. л. оливкового масла. Аккуратно перемешайте, чтобы специи распределились равномерно.

Разогрейте духовку до 180 градусов. Поставьте форму на средний уровень и запекайте 25 минут до мягкости овощей и готовности рыбы. Подавайте блюдо горячим, при желании посыпьте свежей зеленью.

  • Совет: для более выраженного вкуса добавьте 1 зубчик чеснока, мелко нарезанный.

Белая рыба содержит мало жира и легко усваивается, поэтому подходит для восстановления рациона после праздников.

Кето-оливье — не хуже обычного и не вредит талии.

Читайте также
Забудьте о пустом холодильнике! Готовлю копеечный суп из банки кильки и трех видов овощей. Настоящая антикризисная классика
Общество
Забудьте о пустом холодильнике! Готовлю копеечный суп из банки кильки и трех видов овощей. Настоящая антикризисная классика
Минтай на Рождество: быстрая рыба в духовке по-польски
Семья и жизнь
Минтай на Рождество: быстрая рыба в духовке по-польски
Аппетитные «Мешочки» — лаваш с крабовыми палочками и плавленым сыром. Изысканно, быстро и очень сочно
Общество
Аппетитные «Мешочки» — лаваш с крабовыми палочками и плавленым сыром. Изысканно, быстро и очень сочно
Такие блинчики расхватывают прямо со сковородки: вкусняшки с ветчиной, сыром и зеленью
Общество
Такие блинчики расхватывают прямо со сковородки: вкусняшки с ветчиной, сыром и зеленью
Уникальный рецепт гречки для стройности на отваре сельдерея
Семья и жизнь
Уникальный рецепт гречки для стройности на отваре сельдерея
рыба
минтай
рецепты
простой рецепт
быстрые рецепты
рецепт
кулинария
кухня
продукты
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мужчины в России смогут получить дополнительный отпуск при одном условии
Стармер раскрыл, кто примет решение об отправке войск Британии на Украину
Обезумевший отчим утопил годовалого мальчика в ванной
Захарова: Рубио поздравил Лаврова с Рождеством
Дуров обратился к россиянам с неоднозначным рождественским поздравлением
Известный миллионер погиб при крушении вертолета под Пермью
Политолог оценил возможность российской поддержки в Иране
Самые популярные техники расхламления: как навести порядок в доме и в голове
Глава немецкой партии назвала главную угрозу для нацбезопасности Германии
Снежный дождь и тепло до 0? Погода в Москве на следующей неделе: чего ждать
Муж-итальянец умершей после увеличения ягодиц Бурцевой прервал молчание
В Россию вернулся забытый вирус, который продолжает убивать людей
Политолог ответил, начнут ли США военные действия после протестов в Иране
Появились кадры с погибшим подрывником гранаты в Подольске
Психолог объяснила, как грамотно поддержать ребенка перед экзаменами
Плоскогубцами вывернули ухо: тренер запытал брата жены под Рождество
Два человека погибли при падении частного вертолета в Пермском крае
Появились подробности подрыва гранаты в Подольске
Патриарх Кирилл призвал добиться консенсуса о духовной безопасности
Минус килограммы без диет: запеченный минтай с овощами для легкого ужина
Дальше
Самое популярное
Никаких больше драников и оладий. Моя любовь — ажурные лепешки-паутинки с чесноком и укропом. Вкуснятина за 5 минут
Общество

Никаких больше драников и оладий. Моя любовь — ажурные лепешки-паутинки с чесноком и укропом. Вкуснятина за 5 минут

Может ли Россия захватить своих врагов, как США — Мадуро? Отвечает «Альфа»
Россия

Может ли Россия захватить своих врагов, как США — Мадуро? Отвечает «Альфа»

Печеночные котлеты «Парочка» подаю даже на праздники: сочная начинка — и печень превращается в хит
Общество

Печеночные котлеты «Парочка» подаю даже на праздники: сочная начинка — и печень превращается в хит

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.