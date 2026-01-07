Минус килограммы без диет: запеченный минтай с овощами для легкого ужина

Семья и жизнь

Минус килограммы без диет: запеченный минтай с овощами для легкого ужина

После застолий хочется простой и понятной еды, которая насыщает и не перегружает организм. Это блюдо готовится в духовке без масла, выглядит аппетитно и подходит даже для позднего ужина.

Возьмите 300 г филе белой рыбы — подойдут хек, минтай или треска — промойте и обсушите бумажным полотенцем. Нарежьте филе порционными кусками. Очистите 1 средний кабачок и нарежьте кружками толщиной около 5 мм. Добавьте 1 болгарский перец, нарезанный полосками, и 1 небольшую морковь, нарезанную тонкими ломтиками.

Переложите овощи и рыбу в форму для запекания. Посолите по вкусу, добавьте щепотку черного молотого перца и паприки. Полейте соком половины лимона и добавьте 1 ст. л. оливкового масла. Аккуратно перемешайте, чтобы специи распределились равномерно.

Разогрейте духовку до 180 градусов. Поставьте форму на средний уровень и запекайте 25 минут до мягкости овощей и готовности рыбы. Подавайте блюдо горячим, при желании посыпьте свежей зеленью.

Совет: для более выраженного вкуса добавьте 1 зубчик чеснока, мелко нарезанный.

Белая рыба содержит мало жира и легко усваивается, поэтому подходит для восстановления рациона после праздников.

Кето-оливье — не хуже обычного и не вредит талии.