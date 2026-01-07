Атака США на Венесуэлу
«Бизнес снова провалился»: Маркл подняли на смех из-за варенья

DM: британцы обнаружили сотни тысяч нераспроданных банок варенья Маркл

Меган Маркл Меган Маркл Фото: Ron Adar/Keystone Press Agency/Global Look Press
Интернет-пользователи усомнились в успехе бренда герцогини Сассекской Меган Маркл, после того как выяснили, что на ее сайте остались сотни тысяч нераспроданных банок с вареньем и медом, сообщает издание Daily Mail. Чтобы проверить наличие продукции, они попытались добавить в корзину максимальное количество позиций, после чего на ресурсе были введены ограничения на покупку.

Это просто смешно. Вместо того чтобы признать, что ее бизнес снова провалился, они блокируют доступ к информации, — приводит издание комментарий одного из возмущенных пользователей.

Ранее Маркл устроила истерику, став фигуранткой скандала о краже платья. Ее обвинили в том, что в 2022 году она якобы похитила наряд, в котором позировала для обложки журнала Variety. В связи с этими претензиями представители герцогини предупредили о возможности подачи судебного иска.

Кроме того, британские журналисты сообщили, что силовики дважды задерживали мужчину за незаконное проникновение на территорию Кенсингтонского дворца в Лондоне — резиденции принца Уильяма и его жены Кэтрин. Оба инцидента произошли 21 и 23 декабря, когда нарушителя находили в саду возле здания. После первого случая его отпустили под денежный залог.

