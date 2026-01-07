Патриарх Кирилл призвал добиться консенсуса о духовной безопасности

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время ночного рождественского богослужения в храме Христа Спасителя в Москве

В России следует установить консенсус вокруг главных вопросов духовной безопасности, такое мнение в рождественском интервью на телеканале «Россия 1» высказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл. По его словам, в данном вопросе нужно быть «очень и очень осторожными». При этом священнослужитель подчеркнул, что настаивать на консенсусе следует только вокруг ценностей, которые присущи нравственной природе человека.

Должен быть консенсус вокруг самых главных вопросов нашей безопасности. Имею в виду не только безопасность в случае возможной военной агрессии, но и духовно-нравственную безопасность, — заявил патриарх.

По мнению священника, особенно важно не повторять опыт Советского Союза. Речь идет о попытках достичь консенсуса вокруг идей марксизма-ленинизма. Патриарх также отметил, что нравственная природа человека сформирована божественной мудростью.

Ранее патриарх Кирилл обратился к россиянам в Рождество. Он напомнил, что только в Боге обретается исцеление и подлинный смысл жизни. Священнослужитель пожелал согражданам крепости сил.