Салат «Зимняя редиска» улетает со стола наравне с мясными: вкусное напоминание о лете впишется в новогодний стол — выйдет на копейки

Салат «Зимняя редиска» улетает со стола наравне с мясными: вкусное напоминание о лете впишется в новогодний стол. Его яркие цвета и нежный вкус делают его хитом любой праздничной трапезы — обычно съедается первым. Лёгкий, сочный и ароматный, он дарит солнечное ощущение даже в морозный зимний вечер.

Для приготовления 6 порций вам понадобится 2 небольших пучка редиса (около 200 г), 4 куриных яйца, 200 г твёрдого сыра, 1 банка консервированной кукурузы (около 340 г), 1 пучок зелёного лука, 100 г майонеза и соль по вкусу.

Сначала отварите яйца вкрутую 8-9 минут после закипания, остудите в холодной воде и нарежьте мелкими кубиками. Редис тщательно промойте, обрежьте кончики и натрите на крупной тёрке. Сыр натрите на средней тёрке. Кукурузу откиньте на сито, чтобы стекла жидкость. Зелёный лук мелко порубите. В большой миске соедините все подготовленные ингредиенты: яйца, редис, сыр, кукурузу и лук, добавьте майонез, слегка посолите и аккуратно перемешайте до однородной сочной массы. Подавайте салат сразу или слегка охлаждённым, он прекрасно подходит как самостоятельное блюдо или как дополнение к мясу и рыбе, а яркие цвета и свежие ингредиенты сделают его украшением праздничного стола.

