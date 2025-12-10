ТИЭФ'25
Внешность этого салата обманчива: простой картофельный салат с яйцами — вкус на миллион

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Внешность этого салата обманчива: простой картофельный салат с яйцами — вкус на миллион. Попробуйте приготовить этот уютный шедевр из теплой картошки с яйцом и корнишонами. Простой, очень вкусный и душевный. Этот салат обманчиво прост на вид, но вкус... Теплая картошка впитывает лимонно-горчичную заправку и покоряет с первой ложки.

Ингредиенты: 6–7 средних картофелин в мундире, 6 яиц, 5–6 маринованных корнишонов, пучок зеленого лука, 1 ст. л. зернистой горчицы, сок 1 лимона, 3–4 ст. л. оливкового масла, соль и перец.

Картошку тщательно вымойте и сварите в мундире до готовности. Яйца варите 8 минут, затем в ледяную воду. Заправка: смешайте горчицу, лимонный сок, масло, соль и перец, добавьте мелко нарезанный лук и корнишоны. Теплую картошку очистите, нарежьте кубиком и перемешайте с заправкой. Яйца очистите, нарежьте дольками и аккуратно добавьте к салату. Подавайте сразу, пока тепло сохраняет аромат и вкус.

Ранее мы готовили салат «Русский» со свининой и маринованным луком. Вкусное сочетание понравится и мужчинам, и женщинам — сохраните на Новый год.

