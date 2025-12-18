Новый год-2026
Салат «Изумруд» подаю на Новый год вместе с мясными: не знаю, в чем его сила, но его съедают первым

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Салат «Изумруд» подаю на Новый год вместе с мясными: не знаю, в чем его сила, но его съедают первым. Готовится за считаные минуты, выглядит нарядно и неизменно собирает комплименты — идеальный вариант для новогоднего стола и не только.

Ингредиенты: яйца — 3 штуки, огурец крупный свежий — 1 штука (около 200 г), горошек зеленый консервированный — 150 г (1 банка), пекинская капуста — 100 г (1/4 небольшого кочана), зелень (укроп, петрушка, зеленый лук) — 1 большой пучок, майонез (или сметана) — по вкусу, соль.

Приготовление: яйца сварите вкрутую, остудите под холодной водой, очистите и нарежьте некрупным кубиком. Добавьте к яйцам зеленый горошек, предварительно слив с него жидкость. Пекинскую капусту тонко нашинкуйте, огурец нарежьте соломкой или кубиками, всю зелень мелко порубите. В просторной салатнице соедините все подготовленные ингредиенты. Заправьте салат майонезом (для более легкого варианта можно использовать сметану или греческий йогурт), посолите по вкусу и аккуратно, но тщательно перемешайте. Подавайте сразу, чтобы сохранить максимум свежести и хруста.

Ранее мы готовили салат «Яловичка». Белорусский мясной салат, который съедят за минуту.

Проверено редакцией
салаты
огурцы
зелёный горошек
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
