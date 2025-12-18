Традиция на Новый год: «Яловичка» — белорусский мясной салат, который съедят за минуту

«Яловичка» — настоящее открытие для любителей сытных, эффектных и вкусных блюд. Его название происходит от белорусского слова «яловичина», что означает «говядина», и главную роль здесь действительно играет сочная отварная говядина. Салат идеально подходит для праздничного стола благодаря своей нарядной подаче и гарантированно исчезает одним из первых.

Ингредиенты: отварная говядина — 150 граммов, картофель отварной — 2 штуки, морковь отварная — 2–3 штуки, сыр твёрдый — 120 граммов, огурцы солёные — 2–3 штуки, яйца варёные — 4 штуки, свёкла отварная — 2–3 штуки, майонез — 300 граммов (или по вкусу), соль, перец по вкусу, зелень, орехи для украшения.

Приготовление: отваренные и остывшие овощи (кроме огурцов) и яйца натрите на отдельных тёрках: картофель и свёклу — на крупной, морковь и яйца — на средней. Говядину нарежьте тонкой соломкой и смешайте с небольшим количеством майонеза. Солёные огурцы нарежьте соломкой, сыр натрите на мелкой тёрке. На дно разъёмной формы, установленной на блюдо, выкладывайте слои в следующем порядке, промазывая каждый (кроме последнего) майонезной сеткой: 1) картофель (посолите), 2) говядина, 3) тёртый сыр, 4) морковь, 5) солёные огурцы, 6) яйца, 7) свёкла. Верхний слой из свёклы равномерно покройте тонким слоем майонеза. Украсьте салат измельчёнными орехами, тёртым сыром и зеленью. Дайте настояться в холодильнике минимум 2–3 часа, после чего аккуратно снимите кольцо формы.

