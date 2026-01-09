Накормит всю семью одним махом! Картофельная запеканка «Русские просторы» с говядиной и луком

Когда нужно сытно и без лишних хлопот накормить большую семью, на помощь приходит это простое и великолепное блюдо. Оно сочетает в себе все лучшее: питательную говядину, сладкий лук и нежный картофель, которые, томясь вместе в духовке, создают потрясающе гармоничный вкус. Эта запеканка — воплощение щедрости и домашнего уюта, она не требует постоянного внимания и гарантированно оставит всех довольными.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг картофеля, 600 г говяжьей лопатки, 2 крупные луковицы, 200 мл сметаны, 150 г твердого сыра, 2 ст. л. растительного масла, соль, черный перец, паприка. Картофель очистите и нарежьте тонкими кружочками. Говядину нарежьте небольшими кубиками. Лук нашинкуйте полукольцами. Обжарьте мясо на разогретом масле до румяной корочки, добавьте лук и пассеруйте до мягкости. Посолите, поперчите, добавьте паприку. В глубокую форму для запекания выложите половину картофеля, распределите сверху мясо с луком, накройте оставшимся картофелем. Равномерно полейте сметаной, разведенной парой столовых ложек воды, и посыпьте тертым сыром. Накройте фольгой и запекайте 50 минут при 190 °C. Затем снимите фольгу и готовьте еще 15–20 минут до румяной корочки. Дайте запеканке немного отдохнуть перед подачей.

