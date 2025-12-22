Этот простой рецепт победит новомодную мешанину: готовим салат «По-домашнему» с говядиной и горошком

Этот простой рецепт победит новомодную мешанину: готовим салат «По-домашнему» с говядиной и горошком. Сытный и простой салат, где нежное отварное мясо отлично сочетается с пикантными солеными огурцами и сладковатым черносливом. Зеленый горошек и легкая сметанная заправка добавляют свежести и завершают этот уютный вкус.

Ингредиенты: соленые огурцы– 3 шт., чернослив без косточек — 100 г, отварная говядина или курица — 300 г, яйца — 2 шт., зеленый горошек консервированный — 1 банка (около 200 г), сметана — 2 ст. л., соль, черный перец.

Приготовление: мясо, огурцы (очищенные от кожицы и семян) и чернослив нарежьте одинаковыми мелкими кубиками. Смешайте в салатнике с горошком (жидкость слейте). Заправьте сметаной, посолите и поперчите. Украсьте четвертинками вареных яиц. Подавайте сразу.

