06 января 2026 в 16:15

Только сварите рис: гениальная суши-закуска, которая получится у каждого — нужны крабовые палочки и банка копченой пасты

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Эта суши-закуска — настоящая находка для праздников и быстрых посиделок. Никаких ковриков, сложной техники и долгих тренировок: всё максимально просто и при этом выглядит эффектно. Справится даже тот, кто никогда не готовил суши — проверено не раз. Минимум усилий, максимум эффекта и тот самый «вау», который так ценят гости.

Что понадобится: рис для суши — 1 порция, огурцы — 1–2 шт., крабовые паслочки «снежный краб» — по вкусу, сладкий соус чили — по вкусу, копченая паста с икрой мойвы или с креветками — по вкусу, листы нори — по желанию.

Как приготовить: сначала отварите рис так, как обычно готовят для суши, и дайте ему немного остыть, чтобы он хорошо держал форму. Огурцы нарежьте тонкими длинными лентами с помощью овощечистки и слегка подсушите, чтобы они не были слишком влажными. Для начинки смешайте снежный краб, сладкий чили и икру с креветками — пропорции подбирайте на свой вкус. Из риса сформируйте небольшие аккуратные кружочки. Каждый кружок оберните полоской огурца, при желании можно добавить тонкую полоску нори прямо в рис. Сверху выложите ложку подготовленной начинки. Подавайте сразу — закуска улетает со стола моментально.

Ранее мы делились рецептом и десерта, и закуски к шампанскому. Запеченные груши с сыром — это просто божественно.

Ольга Шмырева
О. Шмырева
