31 декабря 2025 в 07:33

Это невероятная вкуснятина! Салат «Гнездо глухаря» делаю так — все спрашивают рецепт

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Салат «Гнездо глухаря» всегда производит вау-эффект: выглядит празднично, сытный и очень домашний по вкусу. Хрустящая картофельная соломка, нежная курица и изюминка в виде яиц в центре делают его главным блюдом на любом столе. Готовлю именно в таком варианте — и гости каждый раз просят рецепт.

Ингредиенты: куриная грудка отварная — 300–400 г, картофель — 2–3 шт., свежий огурец — 1 шт., куриные яйца — 3 шт., растительное масло — для жарки, майонез — по вкусу, соль и черный перец — по вкусу, зелень — для украшения.

Для яиц: тертые вареные яйца — 2 шт., твердый сыр — 80–100 г, чеснок — 1 зубчик, майонез — 1–2 ст. л., мелко нарезанный укроп.

Приготовление: картофель очистите, нарежьте тонкой соломкой, хорошо промойте, обсушите и обжарьте в растительном масле до золотистой хрустящей корочки, затем выложите на бумажное полотенце. Куриную грудку мелко нарежьте или разберите на волокна, яйца сварите вкрутую и натрите, огурец нарежьте соломкой. В миске соедините курицу, яйца и огурец, посолите, поперчите и заправьте майонезом до сочности. Выложите салат горкой на плоское блюдо, сверху сформируйте гнездо из картофельной соломки, оставив углубление в центре. Для яиц смешайте тертые яйца, сыр, чеснок, укроп и немного майонеза, сформируйте небольшие шарики и аккуратно выложите их в центр гнезда. По желанию украсьте зеленью и сразу подавайте.

Ранее мы готовили королевский оливье. Вкус, проверенный временем, с дымком и невероятным вайбом.

Проверено редакцией
