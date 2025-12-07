Салат «Русский» со свининой и маринованным луком: вкусное сочетание понравится и мужчинам, и женщинам — сохраните на Новый год

Салат «Русский» со свининой и маринованным луком: вкусное сочетание понравится и мужчинам, и женщинам — сохраните на Новый год. В праздник хочется, чтобы блюда на столе были и яркими, и сытными, и вкусными. Салат «Русский» — идеальный вариант для праздничного стола: сочетание жареной свинины, свежих овощей и нежного майонеза создает насыщенный вкус, который понравится всей семье.

Для приготовления понадобится: жареная свинина — 200 г, вареная картошка — 2 шт., сырая морковь — 1 шт., консервированный зеленый горошек — 50 г, маринованный лук — 50 г, майонез — 2-3 ст. л., соль и перец — по вкусу.

Картофель отварите в мундире до готовности, остудите и нарежьте кубиками. Морковь натрите на крупной терке. Свинину нарежьте небольшими кусочками. В глубокой миске аккуратно смешайте все ингредиенты, добавьте горошек, лук и заправьте майонезом. Посолите, поперчите по вкусу и тщательно перемешайте. Подавайте салат как праздничное блюдо, при желании украсьте зеленью или ломтиками свежего огурца.

