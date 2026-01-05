«Инцидент не случаен»: политолог о мотивах нападения на дом Вэнса Политолог Самонкин: атака на дом Вэнса может быть связана с ударом по Венесуэле

Нападение на дом американского вице-президента Джей Ди Вэнса может быть связано с атакой США на Венесуэлу, заявил NEWS.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт и участник Изборского клуба Юрий Самонкин. Он предположил, что злоумышленник таким образом выражал протест из-за действий лидера США Дональда Трампа в Каракасе.

Самое интересное, что этот инцидент с домом вице-президента не случаен. Он произошел буквально спустя полутора суток после того, как стало понятно, что США вторглись в Латинскую Америку. Речь идет о венесуэльском инциденте, который стал абсолютным шоком для международного сообщества. Естественно, что пока реакции ни от ООН, ни от других стран не последовало, и непонятно, что происходит с [Николасом] Мадуро. Поэтому мне кажется, что здесь, может быть, гипотетически имел место некий протест в ответ на такое нападение. Злоумышленники могут представлять часть гражданского общества, которое недовольно политикой своей страны и властей, ― объяснил Самонкин.

Политолог отметил, что в данной ситуации власти вряд ли найдут виновников, потому что никто не пострадал. Инцидент могут квалифицировать как обычный взлом, добавил собеседник.

Мне кажется, что это связано именно с политикой США и началом 2026 года, поскольку венесуэльская ситуация действительно стала шоком для многих. Я посмотрел зарубежные социальные сети после 3 января и увидел, какие мнения там пестрят среди простых американцев. Они такие мемы скидывают, шутят о том, что массовый поток американцев может мигрировать в Канаду, в Мексику, якобы следующей будет Мексика, а потом Куба. «Мне стыдно за свою страну, которая нападает на своих соседей. То есть мне стыдно быть американцем». Такое ощущение, что в США продолжается гражданская война, и она никогда не заканчивалась, ― резюмировал Самонкин.

Ранее CNN передал, что злоумышленники разбили окна в доме американского вице-президента Джей Ди Вэнса в штате Огайо в ночь на понедельник, 5 января. Одного из них задержали, инициировано расследование.