22 января 2026 в 19:13

Вэнс назвал Гренландию ключевым звеном в нацбезопасности США

Вэнс: контроль над Гренландией критически важен для системы ПРО США

Джей Ди Вэнс Джей Ди Вэнс Фото: IMAGO/Bonnie Cash / Pool via CNP/Global Look Press
Контроль над территорией Гренландии важен для США с точки зрения национальной безопасности страны, заявил вице-президент страны. По его словам, которые передает газета The Hill, система противоракетной обороны страны зависит от стабильности в Арктике.

Простой факт заключается в том, что Гренландия важна для американской национальной безопасности, потому что вся наша противоракетная оборона опирается на безопасность в Арктике. Если бы иностранное государство запустило ракету по США, нам понадобился бы контроль над Арктикой, чтобы сбить ее, — подчеркнул Вэнс.

По его словам, влияние России и Китая в регионе могут ослабить Соединенные Штаты. Он заявил, что американская администрация не допустит ситуации, когда безопасность страны может оказаться под угрозой из-за чужих интересов в Арктике.

Ранее Вэнс заявил, что переговоры между США и странами НАТО о присоединении Гренландии идут хорошо. По его словам, если глава Белого дома Дональд Трамп относится к тем людям, кто всегда добивается своего.

