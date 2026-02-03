«Война против всех»: политолог назвал главную жертву файлов Эпштейна

Западные элиты больше всех пострадают от публикации документов по делу обвиненного в педофилии и других преступлениях американского финансиста Джеффри Эпштейна, заявил NEWS.ru политолог Евгений Минченко. По его словам, разнородные материалы досье превратились в инструмент политической борьбы, который используют все ключевые игроки.

Файлы Эпштейна — очень разнородный массив. Там есть и установленные факты, и реальные показания, и переписка, и утверждения каких-то людей, которые не подтверждены фактами. Есть объем фото- и видеоматериалов, в том числе некрасивого содержания. Сейчас манипуляция идет по следующему формату: используется формула «упомянут в файлах Эпштейна». Человек может фигурировать там, и, исходя из того, какая у него политическая позиция, контекст упоминания меняется. Поскольку это огромный массив материалов, из которого можно надергать что угодно, это используют все игроки политической арены, и не только в США. Это такая война всех против всех. Но в итоге коллективным проигравшим в ней является весь истеблишмент Запада, — пояснил Минченко.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский упоминается в файлах по делу Эпштейна в качестве причастного к вывозу из страны женщин и детей. Там же высказываются предположения о связи украинского политика с модельным агентом Жан-Люком Брюнелем.