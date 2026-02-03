Раскрыты подробности о семье погибшего мальчика из Петербурга 360.ru: погибший девятилетний мальчик из Петербурга рос в неблагополучной семье

Погибший девятилетний мальчик Паша из Санкт-Петербурга рос в неблагополучной семье, где помимо него были как минимум шесть детей, пишет 360.ru со ссылкой на знакомых его матери. По словам очевидцев, у многодетной женщины в последние годы были серьезные проблемы с наркотиками и алкоголем.

Органы опеки осенью заинтересовались этой семьей. Женщине пришлось выгнать сожителя, и с того времени наркотики она не употребляла. Люди, которые помогали ей продуктами и вещами, рассказывали, что в квартире условия просто ужасные. Полная антисанитария, — отметила знакомая семьи.

По словам очевидцев, Паше, как и другим детям, пришлось рано повзрослеть и начать самостоятельно пытаться заработать. Собеседница издания уточнила, что погибший мальчик был не единственным ребенком в семье, который мыл фары машинам на парковках и попрошайничал.

Ранее адвокат Вадим Багатурия заявил, что мужчине, который признался в убийстве девятилетнего Паши из Санкт-Петербурга, может грозить пожизненное заключение. По его словам, ключевым вопросом следствия станет определение вменяемости подозреваемого в момент совершения преступления.