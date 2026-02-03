Зимняя Олимпиада — 2026
В Госдуме нашли способ избежать трагедий с учениками в школах

Депутат Милонов: клинический психиатр должен ежегодно посещать школьников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Клинический психиатр должен ежегодно посещать школьников, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Виталий Милонов. Так он прокомментировал нападение ученика с травматическим пистолетом на гимназию в Уфе. По его словам, эта мера является более эффективной, чем усиление физической охраны в учебных заведениях.

Нападение ученика на школу в Уфе — это не вопрос оружия и не вопрос того, что плохие рамки или недостаточно злые надзиратели. Дело заключается в том, что дети не всегда адекватно реагируют на происходящее. Что нужно делать каждый год? Это медицинский осмотр детей, который, по сути дела, не происходит. Для галочки смотрят, нет ли у них педикулеза или лишая, но никто не подключает психиатров для осмотра. Именно такой специалист мог бы увидеть первые признаки психического расстройства, нестабильности психики. Не психолог, который закончил два-три месяца каких-то курсов, а именно психиатр, — высказался Милонов.

Он добавил, что это позволило бы вовремя брать на контроль таких детей. Депутат отметил, что в этом нет ничего постыдного.

Ранее депутат Госдумы Михаил Делягин выразил мнение, что реформа системы образования ведет к системному разрушению психики школьников. Парламентарий считает, что эта политика направлена на уничтожение знаний и интеллекта, а ее плодом становятся чудовищные преступления в учебных заведениях.

