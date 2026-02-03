Зимняя Олимпиада — 2026
03 февраля 2026 в 15:47

Детей Портнова выгнали из испанской школы после убийства отца

Школа в Испании исключила дочерей убитого Портнова

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Американская школа в Испании исключила трех дочерей юриста Андрея Портнова после того, как его убили, сообщает газета El Mundo. Вдова экс-советника бывшего президента Украины Виктора Януковича подала жалобу в региональный департамент образования.

По информации газеты, юриста застрелили 21 мая 2025 недалеко от учебного заведения. Испанские власти постановили восстановить детей Портнова в учебном заведении. Школа заявила о намерении обжаловать решение. В администрации учреждения заявили, что пытаются защитить права других детей и их родителей.

Были родители, которые не скрывали своего страха. Мы говорим о сообществе, которое в основном является международным, состоящим из детей, чьи родители работают в посольствах, консульствах, транснациональных компаниях, — заявили в школе.

Ранее бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что возвращение Януковича в Киев представляется маловероятным из-за его политической пассивности. Если бы он оставался в активной оппозиции, его возвращение во власть было бы оправдано, уточнил экс-парламентарий.

