20 ноября 2025 в 16:20

Экс-депутат Рады оценил шансы Януковича на возвращение на Украину

Олейник: у Януковича не будет второго шанса из-за его политической пассивности

Виктор Янукович Виктор Янукович Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Возвращение экс-президента Украины Виктора Януковича в Киев представляется маловероятным из-за его политической пассивности, заявил NEWS.ru. бывший депутат Рады Владимир Олейник. Если бы он оставался в активной оппозиции, его возвращение во власть было бы оправдано, считает политик.

Если бы Янукович оставался в активной публичной оппозиции, боролся за власть, формировал правительство, у него бы оставались шансы вернуться во власть. Однако его политическая пассивность после отстранения не вызывает доверия, — подчеркнул Олейник.

Он напомнил, что до сих пор неясно, почему Янукович в 2014 году не защитил конституционный строй, как это делал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Избегая применения силы, Янукович, возможно, избежал больших жертв, но это привело к эскалации конфликта и войне. Люди не хотят возвращения в прошлое. Перед украинцами, россиянами и белорусами стоит задача объединения, чтобы обрести силу. Настало время «собирать», а не «разбрасывать» камни, — заключил собеседник.

Ранее замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил ТАСС, что президента Украины Владимира Зеленского могут отстранить от власти, а его преемником станет экс-глава ВСУ Валерий Залужный, который сейчас работает послом в Великобритании. По словам Алаудинова, Запад намерен пойти на этот шаг из-за глубокого кризиса в стране.

