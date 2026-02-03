Резня в красноярской школе 3 февраля: что произошло, сколько жертв, детали

Девочка устроила резню в красноярской школе, пишут СМИ и Telegram-каналы. Что произошло, какие детали известны об инциденте, сколько жертв, в чем причины?

3 февраля 14-летняя учащаяся одной из школ города Кодинска ударила ножом свою сверстницу после конфликта с учителем, сообщили в красноярском управлении Следкома. В ведомстве уточнили, что пострадавшая доставлена в больницу, ей оказана необходимая медицинская помощь, угрозы жизни нет.

Возбуждено два уголовных дела, следователи работают на месте происшествия. Нападавшая задержана, выясняются обстоятельства произошедшего.

СМИ пишут, что резня произошла в школе № 4. Telegram-канал Baza утверждает, что девочка сначала хотела ранить учителя, но ей помешали одноклассники. Telegram-канал SHOT так описывает инцидент: у нападавшей произошел конфликт с преподавателем химии и биологии, ученица схватила канцелярский нож и хотела порезать педагога, но женщина смогла увернуться, тогда девочка выбежала в коридор и ранила сверстницу. В публикации Telegram-канала Mash говорится, что пострадавшая встала на пути нападавшей к учителю и из-за этого пострадала.

Нападавшая хотела разобраться со своими обидчиками — детьми, пишет ТАСС. Пострадавшая училась в параллельном классе.

Еще одно нападение в школе 3 февраля: стрельба в Уфе

Около 11:00 3 февраля в дежурную часть УМВД России по Уфе поступило сообщение о взрыве и стрельбе в гимназии № 16. Нападение на школу устроил девятиклассник Вадим. Он пришел на четвертый урок с пластиковым пневматическим автоматом, несколько раз выстрелил в сторону учителя и трех одноклассников, взорвал большую петарду. Учеников нескольких классов срочно эвакуировали в подвал школы.

Росгвардия приехала в уфимскую школу через 5 минут после нажатия тревожной кнопки. Около 11:22 правоохранители задержали юношу.

Нападение на школу вызвало большой резонанс: на место прибыли руководитель башкирского главка МВД майор Александр Воронежский, мэр Уфы Ратмир Мавлиев и глава республики Радий Хабиров. Он рассказал СМИ, что у нападавшего при себе был детский пневматический автомат, купленный в онлайн-магазине, — распознать его металлодетектором невозможно.

«Девятиклассники обижали парня. Зашел с пневматической винтовкой и открыл огонь. Никто не пострадал», — объяснил мотивы ученика Мавлиев.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

СМИ нашли Telegram-канал Вадима: он много жаловался на одноклассников, учителей и родителей. Незадолго до нападения разместил в соцсетях фотографию с пневматическим автоматом и написал, что «это его последний поход в школу». До этого он неоднократно выкладывал фото с оружием и видео, где он тренируется стрелять в лесу.

«У меня немного странное состояние последние где-то два месяца: раньше я был агрессивным, уверенным, боролся со страхами и постоянно с кем-то ссорился — теперь этого просто нет, я снова терплю, но сейчас это мне и надо, ведь я накапливаю достаточно злости, чтобы всех [убить]», — сказал Вадим в одном из сообщений.

Семья стрелявшего не состояла на учете и была благополучной, заявил омбудсмен Башкирии. Родители подростка занимают высокие посты в республиканском управлении налоговой службы. Они знали о его конфликтах в школе.

Особую злость у школьника вызывали учителя: он записывал их на диктофон и публиковал записи в своем Telegram-канале с оскорбительными комментариями.

Единственным пострадавшим в результате нападения оказался учитель истории гимназии № 16 Тамерлан Салигаскаров. Подросток писал, что педагог ругал его и что другие школьники тоже его не уважали. В чате школы об историке отзывались уважительно.

По предварительным данным, учитель получил небольшое ранение скулы: пластиковая пулька попала ему ниже глаза, отрикошетив от стены. Госпитализация не потребовалась.

После нападения на школу в Уфе возбудили уголовные дела о покушении на убийство и халатности.

