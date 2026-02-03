Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 февраля 2026 в 15:19

Раскрыты детали кровавой разборки в школе под Красноярском

Напавшая с ножом на сверстницу под Красноярском девочка пыталась ранить учителя

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Семиклассница, напавшая с ножом на сверстницу в школе в Кодинске Красноярского края, пыталась ранить учителя, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. Там пояснили, что нападавшей помешали одноклассники.

Полицейские выясняют обстоятельства происшествия в одной из школ Кодинска. <…> По предварительной информации, одна из учениц 7 класса попыталась нанести ранение учителю, однако ей помешали одноклассники. Позднее несовершеннолетняя нанесла ранение одной из школьниц, — говорится в сообщении.

Ранее в СК сообщили о задержании девочки. Следователи возбудили по данному факту возбудили два уголовных дела. Пострадавшую школьницу экстренно госпитализировали, ее жизни ничего не угрожает.

До этого в Москве ученик шестого класса принес на уроки игрушечный пистолет и целился им в одноклассников. Инцидент произошел во время урока русского языка в школе № 2000 в районе Царицыно.

Кроме того, утром 3 февраля уфимский девятиклассник открыл огонь из страйкбольного автомата в гимназии № 16. Никто не пострадал, подростка задержали. По информации правоохранителей, школьник несколько раз выстрелил в учителя, трех одноклассников, а затем взорвал петарду. Органы возбудили дело по статьям о покушении на убийство и халатности.

школы
Красноярский край
нападения
дети
подростки
МВД
полиция
учителя
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ пытались атаковать Россию с помощью одного из новейших дронов
Терапевт перечислил тревожные признаки проблем с щитовидкой
Раскрыты результаты допинг-тестов участников Олимпиады-2026 от России
«Засуетилась рано»: мать убитого мальчика пыталась найти его в день пропажи
Датчане разочаровались в США на фоне скандала с Гренландией
В IBA отреагировали на смену главы попечительского совета ФСБР
Сын Жильцовой назвал причину смерти матери
Россиянам разрешили регистрироваться в апартаментах
Похолодало до -30. Когда будет оттепель? Прогноз погоды в Москве на февраль
Юрист ответил, какие действия подпадают под жестокое обращение с животным
Политолог раскрыл истинный смысл слов Рютте о войсках НАТО на Украине
Ушла из жизни легендарный советский диктор
Раскрыты детали кровавой разборки в школе под Красноярском
Монобровь, съемки обнаженной у отца, критика: как живет Дарья Мороз
Минфин Украины подсчитал общую сумму кредитов от ЕС
Онколог назвал средний возраст развития рака в России
Автоэксперт рассказал об опасности покупки авто малоизвестных брендов
В Госдуме назвали рискованным план Запада и Украины по военному ответу
Власти Франции всерьез занялись медиагигантом Маска
Американские войска устроили стрельбу на подступах к российской границе
Дальше
Самое популярное
СВО закончится в 2026-м? Какое предсказание сделал Жириновский
Россия

СВО закончится в 2026-м? Какое предсказание сделал Жириновский

В зоне СВО погиб известный актер Ткаченко: причины смерти, биография
Культура

В зоне СВО погиб известный актер Ткаченко: причины смерти, биография

Удары по энергетике Украины возобновились? Какие цели поразили 2 февраля
Россия

Удары по энергетике Украины возобновились? Какие цели поразили 2 февраля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.