Раскрыты детали кровавой разборки в школе под Красноярском Напавшая с ножом на сверстницу под Красноярском девочка пыталась ранить учителя

Семиклассница, напавшая с ножом на сверстницу в школе в Кодинске Красноярского края, пыталась ранить учителя, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. Там пояснили, что нападавшей помешали одноклассники.

Полицейские выясняют обстоятельства происшествия в одной из школ Кодинска. <…> По предварительной информации, одна из учениц 7 класса попыталась нанести ранение учителю, однако ей помешали одноклассники. Позднее несовершеннолетняя нанесла ранение одной из школьниц, — говорится в сообщении.

Ранее в СК сообщили о задержании девочки. Следователи возбудили по данному факту возбудили два уголовных дела. Пострадавшую школьницу экстренно госпитализировали, ее жизни ничего не угрожает.

До этого в Москве ученик шестого класса принес на уроки игрушечный пистолет и целился им в одноклассников. Инцидент произошел во время урока русского языка в школе № 2000 в районе Царицыно.

Кроме того, утром 3 февраля уфимский девятиклассник открыл огонь из страйкбольного автомата в гимназии № 16. Никто не пострадал, подростка задержали. По информации правоохранителей, школьник несколько раз выстрелил в учителя, трех одноклассников, а затем взорвал петарду. Органы возбудили дело по статьям о покушении на убийство и халатности.