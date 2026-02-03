Зимняя Олимпиада — 2026
03 февраля 2026 в 14:48

Шестиклассник принес пистолет в школу и целился им в учеников на уроке

В Москве шестиклассник напугал сверстников игрушечным пистолетом

Фото: imago stock&people/Global Look Press
В Москве ученик шестого класса принес на уроки игрушечный пистолет и целился им в одноклассников, сообщил портал MSK1.RU. Инцидент произошел во время урока русского языка в школе № 2000 в районе Царицыно.

По данным источника, доставшего игрушечный пистолет мальчика описывают как ученика, который регулярно срывает уроки и провоцирует конфликты. На место происшествия незамедлительно вызвали полицию.

Директор образовательного учреждения Марина Акатова в беседе с MSK1.RU подтвердила, что пистолет оказался игрушечным. Тем не менее руководство вызвало родителей шестиклассника в школу.

Ученик шестого класса пронес в школу игрушечный пистолет и показал его педагогу. В школу были приглашены родители подростка. Информация направлена в комиссию по делам несовершеннолетних, — сказала она.

В свою очередь мать шестиклассника заявила, что ее сын подвергается травле. Одноклассники мальчика это отрицают.

Ранее уфимский девятиклассник открыл огонь из страйкбольного автомата в гимназии № 16. Никто не пострадал, подростка задержали. По информации правоохранителей, школьник несколько раз выстрелил в учителя, трех одноклассников, а затем взорвал петарду. Органы возбудили дело по статьям о покушении на убийство и халатности.

Москва
школы
ученики
происшествия
