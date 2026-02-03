Зимняя Олимпиада — 2026
03 февраля 2026 в 15:45

Глава МИД Финляндии призвала европейцев не общаться с Путиным

Глава МИД Финляндии: звонок лидеров стран ЕС Путину пошлет неправильный сигнал

Элина Валтонен Элина Валтонен Фото: Kyrylo Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press
Телефонные переговоры европейских руководителей с президентом России Владимиром Путиным могут послать неверный политический сигнал, заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен. По ее мнению, подобный шаг на текущем этапе был бы ошибочным, передает немецкое издание Die Welt.

Звонок европейцев Путину сейчас пошлет совершенно неправильный сигнал, — сказала Валтонен.

Финский министр подчеркнула, что в случае подготовки такого диалога европейским лидерам необходимо предварительно договориться о единой повестке и четкой позиции. Она также добавила, что сам факт звонка ни в коем случае не должен трактоваться как жест примирения в отношении России.

Ранее член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что годовые потери экономики Финляндии от прекращения торгового сотрудничества с РФ оцениваются в €18–20 млрд. По его словам, если учесть другие негативные факторы, общий ущерб для страны может оказаться в три раза больше. Он подчеркнул, что Хельсинки не может компенсировать эти потери за счет сотрудничества с каким-либо другим государством.

