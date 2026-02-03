В Киеве положили глаз на территории России Экс-посол Украины Чалый потребовал забрать у России освобожденные территории

Единственным условием для достижения мира на Украине является передача под контроль Киева всех освобожденных Россией территорий, заявил бывший украинский посол в США Валерий Чалый в соцсети Facebook (деятельность в РФ запрещена). По его мнению, любые другие шаги будут лишь поощрять претензии Москвы.

Единственный правдивый путь к миру — не поощрение <…> к дальнейшим территориальным претензиям, а <…> (уход России с территорий — NEWS.ru) Украины! — написал Чалый.

Дипломат таким образом комментирует мирную инициативу, с которой, как пишут зарубежные СМИ, выступают Соединенные Штаты. Согласно их данным, предложения США включали закрепление всего Донбасса и Крыма за Россией, а также существенное сокращение численности Вооруженных сил Украины.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Альянс не будет оказывать Украине полноценную военную помощь до заключения мирного соглашения. Так он отложил отправку войск и авиации НАТО до окончания боевых действий в стране.

Прежде депутат Верховной рады Анна Скороход предложила Украине законодательно изменить границы, отказавшись от претензий на неподконтрольные территории Донбасса. По ее мнению, такой шаг позволит урегулировать конфликт с Россией и заключить соглашение.