21 марта 2026 в 10:43

На полигоне ВСУ под Сумами прогремел взрыв

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Тренировочный лагерь ВСУ в районе населенного пункта Нижняя Сыроватка в Сумской области попал под удар, сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале. По его словам, взрыв был слышен с южной стороны населенного пункта, также была большая активность скорой помощи. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Предварительно прилет по тренировочной базе в районе Нижней Сыроватки, — сообщил он.

Ранее Лебедев заявил, что российские войска нанесли бомбовые удары по местам скопления ВСУ на севере Херсона. По его словам, были атакованы позиции в поселке Зеленовка, где украинские войска размещали личный состав. Минобороны России не комментировало эту информацию.

До этого сообщалось, что российские военные ликвидировали два взвода резервных подразделений полка ВСУ «Шквал» в тыловых районах на границе Днепропетровской и Запорожской областей. Удары авиабомбами ФАБ были нанесены по пунктам временной дислокации противника в двух селах.

