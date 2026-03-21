Собянин отчитался о превращении дрона ВСУ в груду обломков

Собянин заявил об уничтожении летевшего на Москву БПЛА

Силы ПВО Минобороны России уничтожили еще один беспилотник, направлявшийся на Москву, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале. По словам градоначальника, специалисты экстренных служб проводят работы на месте падения обломков.

Еще один беспилотник, летевший на Москву, уничтожен силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — проинформировал мэр.

До этого средства противовоздушной обороны уничтожили 21 украинский дрон, летевший в сторону Москвы. По словам Собянина, на месте падения обломков работали экстренные службы, при этом он не раскрывал данные о жертвах и разрушениях.

Ранее сообщалось, что украинские войска пытались атаковать Москву дронами типа FP-1, способными преодолевать до 1200 км. Беспилотники запускались из Хмельницкой, Николаевской и Черниговской областей. Минобороны эти данные не комментировало.

В свое время средства ПВО за два дня ликвидировали почти 250 беспилотных аппаратов, запущенных с территории Украины на подступах к Москве. Собянин тогда также выразил благодарность Министерству обороны за высокий профессионализм и самоотверженность.