Домодедово перешел на спецрежим из-за временных ограничений Аэропорт Домодедово начал принимать и отправлять авиарейсы по согласованию

Временные ограничения на работу ввели в московском аэропорту Домодедово, заявили в пресс-службе Росавиации. Ограничения начали действовать 21 марта в 11:55 мск. В ведомстве уточнили, что воздушная гавань принимает и отправляет рейсы по согласованию.

Ранее аэропорт Шереметьево временно ввел ограничения на прием и отправку самолетов. Как уточнил представитель Росавиации Артем Кореняко, такие меры связаны с необходимостью обеспечить безопасность гражданских воздушных судов.

До этого стало известно, что временные ограничения по решению Росавиации вводились в аэропортах Казани, Пскова, Бугульмы и Нижнекамска. Авиагавани не обслуживали рейсы с четырех часов утра 21 марта. Спустя несколько часов запрет на работу сняли.