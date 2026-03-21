Еще четыре аэропорта временно закрылись для самолетов

Еще четыре аэропорта временно закрылись для самолетов Росавиация: аэропорты Казани, Бугульмы и Нижнекамска ввели ограничения на работу

Аэропорты Казани, Пскова, Бугульмы и Нижнекамска ввели временные ограничения на работу, сообщила пресс-служба Росавиации в Telegram-канале. Воздушные гавани перестали принимать и выпускать самолеты.

Аэропорты Бугульма, Казань, Нижнекамск (Бегишево), Псков. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — указано в публикации.

Ранее Росавиация объявила о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Сочи. Как уточнили в ведомстве, меры были приняты для обеспечения безопасности полетов.

Также в ведомстве говорили о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Волгограда. Причины такого решения администрации воздушной гавани аналогичны.

