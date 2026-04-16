16 апреля 2026 в 13:21

«Радио Судного дня» второй раз за день вышло в эфир с посланием

Радиостанция УВБ-76 передала сообщение со словом «криптонит»

В четверг в 12:28 по московскому времени радиостанция УВБ-76, известная также как «Радиостанция Судного дня», передала слово «Криптонит», сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи». Это был второй за день сигнал.

НЖТИ 33205 КРИПТОНИТ 5221 5209, — следует из сообщения.

Радиостанция УВБ-76, начавшая свою работу в 1975 году, получила прозвище «Жужжалка» из-за характерного звука. Вокруг ее предназначения существует множество теорий. По мнению некоторых экспертов, если вещание УВБ-76 прекратится, это может стать сигналом для активации системы «Мертвая рука» («Периметр»), которая автоматически нанесет ответный ядерный удар по потенциальным противникам России. Тем не менее, официальное назначение данной радиостанции до сих пор остается неизвестным.

Ранее сообщалось, что утром 16 апреля на частотах радиостанции прозвучало слово «ассолев». Это произошло в 11:07 по московскому времени. Детали и значение этого послания пока неизвестны.

До этого в эфире УВБ-76 прозвучали два новых послания. В них прозвучали два слова — «китайский» и «ершистый».

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
