Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
13 апреля 2026 в 17:41

В эфире «Жужжалки» прозвучало слово «китайский»

УВБ-76 вышла в эфир со словами «китайский» и «ершистый»

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Радиостанция УВБ-76, известная как «радиостанция Судного дня» и «Жужжалка», вышла в эфир с двумя новыми посланиями, сообщил Telegram-канал «УВБ-76 эфир». В них содержались слова «китайский» и «ершистый».

НЖТИ НЖТИ 72684 ЕРШИСТЫЙ 1423 2212, — говорится в сообщении.

Радиостанция на частоте 4625 кГц работает уже несколько десятилетий. УВБ-76 вещает на этой волне и передает зашифрованные сигналы. Официальные органы не раскрывают цели этих передач. Считается, что они могут служить для передачи команд.

Ранее радиостанция УВБ-76 передала в эфир новый сигнал «вихорок». Он прозвучал в 15:19 мск. Также «радиостанция Судного дня» вышла в эфир сразу с двумя словами: «Жужжалка» выдала «срезовак» и «гуаносляб».

До этого «радиостанция Судного дня» дважды за полтора часа передала в эфир зашифрованные сигналы. Первое сообщение содержало кодовое слово «люсоштоф», второе — слово «ассамблея».

Кроме того, 9 апреля на «радиостанции Судного дня» УВБ-76 передали очередное зашифрованное сообщение. В 15:23 мск в эфире прозвучало слово «подливочный» в сопровождении цифрового кода.

Общество
УВБ-76
радиостанции
послания
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Общество

Здоровье/красота

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.