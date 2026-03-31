Радиостанция Судного дня снова передала необычные сигналы УВБ-76 передала два новых сигнала в эфире в понедельник днем

В понедельник радиостанция УВБ-76, известная как «радиостанция Судного дня», снова вышла в эфир, сообщили в Telegram-канале, отслеживающем активность станции. Зафиксировано два сигнала — в 14:15 и 15:40 мск.

По данным канала, радио передало сигналы «срезовак» и «гуаносляб». Отмечается, что наблюдатели сразу зафиксировали эти сообщения и внесли их в лог.

Активность радиостанции вновь привлекла внимание специалистов и энтузиастов. Все сигналы передавались в стандартном режиме без дополнительных пояснений.

Ранее, в пятницу, 20 марта, в эфире «радиостанции Судного дня» прозвучало слово «тягоджаз». Этот сигнал был зафиксирован в 16:13 мск. Днем ранее радиостанция передала сообщения «перова» и «надевание», а до этого — слова «страх» и «катет».

Прежде, 11 марта, УВБ-76 передала несколько сигналов в эфир. Первое сообщение прозвучало в 12:45 мск. Среди переданных слов были «греховный» и «опустение». В промежутке между 13:00 и 14:00 были зафиксированы сигналы с необычными словами, такими как «абстракция», «блицосидр» и «вихлянье».